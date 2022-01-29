Спортінг Хіхон домовився про трансфер нападника Динамо Еріка Раміреса, повідомляє La Nueva España.

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Кияни самі запропонували іспанцям послуги 23-річного венесуельця ще два тижні тому. Ерік виступатиме за Спортінг на правах оренди до кінця сезону. Нагадаємо, хіхонці змагаються у Сегунді, після 25-ти турів – 13-те місце.

Влітку Динамо придбало форварда у Дунайскої Стреди за близько 2 млн євро. У нинішньому сезоні Рамірес провів 7 матчів за киян, в яких відзначився голом та асистом.

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