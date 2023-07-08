Динамо камня на камне не оставило от Вольфсберга в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Товарищеский матч 8 июля 2023 года

Динамо Киев – Вольфсберг (Австрия) – 8:0

Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 58, Шепелев, 47, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89

Динамовцы повели в счете на 6 минуте – Леднев получил скидку от Царенко и попал в дальнюю девятку. Второй гол тоже создал Богдан, который накрутил защитников в штрафной и выкатил Кабаеву, которому оставалось только попасть.

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Сразу после перерыва Шепелев замкнул навес Андриевского со штрафного. Кабаев очень быстро сделал счет 4:0 – помог рикошет от защитника. Бенито на 68 минуте красиво забил, перебросив вратаря. А концовка игры вообще получилась очень результативной. Ярмоленко обыграл вратаря и забил шестой гол во встрече, а через 2 минуты ассистировал Буяльскому. Точку во встрече поставил Бенито, замкнув прострел Ярмоленко с правого фланга.