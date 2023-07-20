Динамо минимально победило Аль-Хиляль в достаточно жестком, как для товарищеского, матче. Киевлянам противостояли и такие звезды как Рубен Невеш и Калиду Кулибали, что не помешало именно "бело-синим" победить саудовский клуб. Получил игровое время Кристиан Биловар, который встречается с дочерью Игоря Суркиса Яной.

А в Шахтере разворачивается скандал – после провальных двух матчей "горняков" (два поражения с общим счетом 0:8) Судаков в соцсетях выложил видеоролик с победными моментами команды с Игорем Йовичевичем во главе. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".