Динамо гасит трио на 150 млн евро, "зять" Суркиса врывается в основу, а в Шахтере буря – ирония судьбы для Ахметова
20 июля 18:16 - Читати українською
"Футбол 24" рассмотрел последние контрольные игры Динамо и Шахтера, которые готовятся к следующему сезону.
Динамо минимально победило Аль-Хиляль в достаточно жестком, как для товарищеского, матче. Киевлянам противостояли и такие звезды как Рубен Невеш и Калиду Кулибали, что не помешало именно "бело-синим" победить саудовский клуб. Получил игровое время Кристиан Биловар, который встречается с дочерью Игоря Суркиса Яной.
А в Шахтере разворачивается скандал – после провальных двух матчей "горняков" (два поражения с общим счетом 0:8) Судаков в соцсетях выложил видеоролик с победными моментами команды с Игорем Йовичевичем во главе. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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