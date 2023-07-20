Контрольний матч 20 07 2023

Динамо – Аустрія Клагенфурт – 9:0

Голи: Ванат, 8, 33, Лєднєв, 15, 74, Царенко, 41, Діалло, 43, 59, Караваєв, 77, Андрієвський, 90

Вже на 8 хвилині Ванат відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши подачу з кутового на ближній стійці. Подвоїв перевагу Лєднєв, який поцілив у нижній кут з лінії штрафного. Ванат в середині першої половини оформив дубль, а Царенко та Діалло ще до перерви зробили перевагу "біло-синіх" розгромною – Антон точно пробив у дальній кут, а Самба ефектно перекинув воротаря з 20 метрів.

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По перерві Діалло забив у схожій манері, але відстань до воріт була значно меншою. Лєднєв у підкаті замкнув простріл Караваєва, а Олександр через 3 хвилини вже забив сам. Крапку в грі поставив Андрієвський, якому дуже сильно допоміг рикошет – м'яч полетів в інший кут, дезорієнтувавши воротаря.