Динамо снова отдаст своего игрока в аренду Колосу

Тренерский штаб Руслана Костишина доволен выступлениями 21-летнего хавбека в прошлом сезоне и хочет снова сотрудничать с ним в новом чемпионате, утверждает Динамомания.

Колос может вернуть из Европы воспитанника Динамо

По информации издания, киевляне готовы снова отпустить Смирного в аренду. В сезоне-2019/20 Евгений сыграл за ковалевский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Напомним, Колос свой дебютный сезон УПЛ завершил на итоговом шестом месте, а также сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы, в финале плей-офф обыграв Мариуполь.

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