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Колос может вернуть из Европы воспитанника Динамо

09:00 - Читати українською
Колос может вернуть из Европы воспитанника Динамо
Евгений Новак / ФК Вардар

Украинский защитник Вардара из Скопье Евгений Новак близок к возвращению на родину. Им активно интересуется ковалёвский Колос.

Опытный центрбек пребывает в шаге от перехода в Колос, утверждает Sport Arena.

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Новак с 2015 года выступал за Вардар. В составе северомакедонского гранда он завоевал 2 чемпионских титула, а еще дважды брал "серебро". Новак является воспитанником киевского Динамо, а на профессиональном уровне защитник выступал за Динамо-2, Севастополь и Волынь.

В сезоне 2019/20 Евгений Новак провел 21 матч в чемпионате, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы

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