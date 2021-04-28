Представители 24-летнего защитника начали переговоры с киевским клубом, утверждает Fotomac.

Суркис – о потенциальных трансферах Динамо: Луческу скажет о своих пожеланиях

Маркао требовал у Галатасарая повысить зарплату почти вдвое (с 950 тысяч евро в год до 1,75 млн), однако руководство клуба не согласилось на такие условия. Контракт бразильца заканчивается летом 2022 года, поэтому "львы" настроены его продать. Год назад Галатасарай отклонил предложение Ромы в размере 13+2 млн евро, а теперь будет несколько скромнее. Ожидается, что стамбульцы отпустят игрока за 10 млн.

Добавим, что Маркао связывали с Динамо еще во время зимнего окна. В текущем сезоне центрбек провел 37 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

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