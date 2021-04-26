"Я это еще не обсуждал. У нас будет время. Основная задача выполнена, будем общаться. Луческу скажет о своих пожеланиях. Селекционеры скажут, что они наработали – подойдет ему или нет.

Суркис: Ахметов первым поздравил меня с чемпионством Динамо

В прошлом сезоне, когда у нас было восемь здоровых футболистов, я предлагал Луческу приобрести или срочно взять в аренду какого-то опытного игрока. Было несколько кандидатур, которые он просмотрел и отклонил. Сказал, что ребята в него верят, что он видит это на тренировках и поверит им в надежде, что они не подведут.

Это говорит о колоссальном опыте Луческу, который он накопил в течение своей жизни. Он внушил игрокам, что можно побеждать. Мы перестали терять очки там, где мы их всегда теряли. настраиваться на два матча против Шахтера в году можно. Это раздражитель. А настраиваться на такие команды, как Ингулец так, чтобы у меня не вылетало сердце и к 15-й минуте вести 2:0 – это мне уже нравится. Надеюсь, что в следующем сезоне это будет продолжаться", – сказал Суркис в эфире "Великого футбола".

Напомним, Динамо накануне разгромило Ингулец со счетом 5:0 и досрочно стало чемпионом Украины. После 23-х туров киевляне опережают Шахтер на 13 пунктов.

Динамо стало чемпионом Украины 2021: Цыганков неудержим, 5 голов в "золотом" матче, голевая украинизация Луческу