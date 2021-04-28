Представники 24-річного захисника розпочали переговори з київським клубом, стверджує Fotomac.

Суркіс – про потенційні трансфери Динамо: Луческу скаже про свої побажання

Маркао вимагав у Галатасарая підвищити зарплатню майже удвічі (з 950 тисяч євро на рік до 1,75 млн), однак керівництво клубу не погодилось на такі умови. Контракт бразильця завершується влітку 2022 року, тому "леви" налаштовані його продати. Рік тому Галатасарай відхилив пропозицію Роми у розмірі 13+2 млн євро, а тепер буде дещо скромнішим. Очікується, що стамбульці відпустять гравця за 10 млн.

Додамо, що Маркао пов'язували з Динамо ще під час зимового вікна. У поточному сезоні центрбек провів 37 матчів, відзначився одним голом та одним асистом.

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