Киевская команда оказалась среди лидеров самого престижного клубного турнира Европы за всю его историю (1955-2020).

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов (1955-2020). Киевское Динамо оказалось на 11-й позиции рейтинга с 255 очками, проведя в турнире 37 сезонов. Киевляне сыграли в Лиге/Кубке чемпионов 242 матча, в которых 101 раз праздновали победу, 53 раза играли вничью и 88 раз проиграли. Разница голов – 344 на 297.

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Заметим, за каждую победу команде насчитывалось 2 очка, за ничью – 1. Матчи, которые перешли в серию пенальти, тоже считались ничейными – каждая команда получала по одному баллу, информирует официальный сайт УЕФА.

Интересно, что Динамо заняло самую высокую позицию среди всех клубов, которые никогда не выигрывали Лигу/Кубок чемпионов. Все представители топ-10 имеют минимум по две победы в турнире. Как известно, киевляне дважды доходили до полуфинала КЕЧ и однажды – в 1/2 ЛЧ. К слову, лидером рейтинга с большим отрывом стал мадридский Реал, на втором месте – Бавария, а Барселона оказалась третьей.

Что касается другого украинского гранда, то Шахтер разместился сразу за топ-30. "Горняки" находятся на 31-позиции рейтинга (136 матчей, 54 победы, 30 ничьих и 52 поражения), набрав 138 зачетных пунктов.

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