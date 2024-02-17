Динамо проводит десятый спарринг на зимних сборах против Шерифа. Состав киевлян и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Динамо сыграло девять товарищеских матчей на сборах в Турции. Команда потерпела три поражения, расписала три ничьи, но переиграла Пахтакор, Лиепаю и РФШ.

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Спарринг против Шерифа станет последним перед возобновлением сезона. Шериф – бессменный чемпион Молдовы. Ранее команду тренировал Юрий Вернидуб.

Трансляция встречи состоится на клубном YouTube-канале Динамо. Смотреть игру можно непосредственно в этой новости. Старт дуэли в 15:00 по киевскому времени.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Шепелев – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.

Запасные: Нещерет, Шапаренко, Дячук, Дубинчак, Царенко, Бенито, Супряга.