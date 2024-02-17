Динамо проводить десятий спаринг на зимових зборах проти Шерифа. Склад киян і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Динамо зіграло дев'ять товариських матчів на зборах у Туреччині. Команда зазнала трьох поразок, розписала три нічиї, але переграла Пахтакор, Лієпаю та РФШ.

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Спаринг проти Шерифа стане останнім перед поновленням сезону. Шериф – незмінний чемпіон Молдови. Раніше команду тренував Юрій Вернидуб.

Трансляція зустрічі відбудеться на клубному YouTube-каналі Динамо. Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині. Старт дуелі о 15:00 за київським часом.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко, Шепелєв – Кабаєв, Буяльський, Волошин – Ванат.

Запасні: Нещерет, Шапаренко, Дячук, Дубінчак, Царенко, Беніто, Супряга.