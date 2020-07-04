Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция результативного матча УПЛ – как это было

Динамо уступило Шахтеру (2:3) в 29-м туре чемпионата Украины. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Игру принимал Киев, стадион НСК Олимпийский. Матч, как онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Киевлянам нужно было впервые в сезоне УПЛ взять очки у чемпиона Украины, ведь на пятки наступали Заря и Десна. У команды Каштру своя мотивация – отобрать у динамовцев исторический рекорд Лобановского с плюс 18 по итогам золотого сезона. До отчетной встречи "горняки" опережали подопечных Михайличенко на 17 баллов.

Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Динамо – Шахтер: смотреть матч онлайн – трансляция 4 июля 2020

В стартовом составе обеих команд вышли дебютанты, оба центральных защитника. Первый официальный матч за Динамо провел 20-летний Александр Сирота, а за Шахтер – его бразильский сверстник Витао. Другие сюрпризы у киевлян – возвращение в старт Шапаренко и Пиварича, которые играют крайне редко. После Десны в целом Михайличенко сделал сразу 7 изменений. Автор дубля Цыганков не попал даже в запас, Шабанов и Шепелев дисквалифицированы. Бущан, Андриевский, Каргбо и Караваев также потеряли места в основе.

Шахтер перестрелял Динамо в матче УПЛ – второе подряд фиаско команды Михайличенко открывает путь Заре

Динамо: Бойко – Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич – Шапаренко, Сидорчук (к) – Цитаишвили, Буяльский, Вербич – Русин

Запасные: Бущан, Караваев, Бурда, Андриевский, Дуэлунд, Де Пена, Бенито, Каргбо, Соль

Шахтар: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Болбат – Степаненко, Антонио – Соломон, Патрик, Коноплянка – Мораес

Запасные: Пятов, Кривцов, Сиприано, Майкон, Пихаленок, А. Бондаренко, Марлос, Тайсон, Фернандо