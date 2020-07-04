Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція результативного матчу УПЛ – як це було

Динамо поступилося Шахтарю (2:3) у 29-му турі чемпіонату України. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Гру приймав Київ, стадіон НСК Олімпійський. Матч, як онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:30. Киянам потрібно було вперше в сезоні УПЛ взяти очки в чемпіона України, адже на п'яти наступали Зоря та Десна. У команди Каштру своя мотивація – відібрати в динамівців історичний рекорд Лобановського з плюс 18 за підсумками золотого сезону. До звітної зустрічі "гірники" випереджали підопічних Михайличенка на 17 балів.

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У стартовому складі обох команд вийшли дебютанти, обидва центральні захисники. Перший офіційний матч за Динамо провів 20-річний Олександр Сирота, а за Шахтар – його бразильський одноліток Вітао. Сюрпризом у киян стало повернення в основі Шапаренка та Піваріча, які грали вкрай рідко. Після Десни загалом Михайличенко зробив одразу 7 змін. Автор дубля Циганков не потрапив навіть у запас, Шабанов і Шепелєв дискваліфіковані. Бущан, Андрієвський, Каргбо і Караваєв також втратили місця в основі.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Динамо: Бойко – Кендзьора, Кадірі, Сирота, Піваріч – Шапаренко, Сидорчук (к) – Цітаішвілі, Буяльський, Вербіч – Русин

Запасні: Бущан, Караваєв, Бурда, Андрієвський, Дуелунд, Де Пена, Беніто, Каргбо, Соль

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Болбат – Степаненко (к), Антоніо – Соломон, Патрік, Коноплянка – Мораєс

Запасні: Пятов, Кривцов, Сіпріано, Майкон, Піхальонок, А. Бондаренко, Марлос, Тайсон, Фернандо