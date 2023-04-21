Комитеты Украинской ассоциации футбола решили, какие рефери будут работать на поединках 22 тура украинского первенства.

Грядущий тур продлится 4 дня – с пятницы по понедельник, информирует официальный сайт УАФ. Только на поединке Динамо и Шахтера будет работать VAR.

Динамо – Шахтер: определился арбитр, рассудящий Классическое

21 апреля

15:00 – Колос – Заря, арбитр – Козык Я. В. (Мукачево)

22 апреля

13:00 – Ворскла – Металлист, арбитр – Омельченко О. В. (Славянск)

15:00 – Верес – Минай, арбитр – Арановский Е. А. (Хмельницкий)

17:00 – Динамо – Шахтер, арбитр – Романов В. М. (Днепр), арбитр VAR – Пасхал И. Ю. (Херсон)

23 апреля

13:00 – Львов – Металлист 1925, арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий)

15:00 – Кривбасс – Черноморец, арбитр – Балакин М. А. (Киевская обл.)

24 апреля

13:00 – СК Днепр-1 – Рух, арбитр – Дердо О. В. (Черноморск)

15:00 – Александрия – Ингулец, арбитр – Коваленко А. А. (Полтава)

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