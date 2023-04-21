Динамо, Шахтар, СК Дніпро-1 та Зоря дізнались арбітрів на 22 тур УПЛ
Комітети Української асоціації футболу вирішили, які рефері працюватимуть на поєдинках 22 туру української першості.
Прийдешній тур триватиме аж 4 дні – з п'ятниці по понеділок, інформує офіційний сайт УАФ. Лише на поєдинку Динамо і Шахтаря працюватиме VAR.
Динамо – Шахтар: визначився арбітр, який розсудить Класичне
21 квітня
15:00 – Колос – Зоря, арбітр – Козик Я. В. (Мукачево)
22 квітня
13:00 – Ворскла – Металіст, арбітр – Омельченко О. В. (Слов'янськ)
15:00 – Верес – Минай, арбітр – Арановський Є. А. (Хмельницький)
17:00 – Динамо – Шахтар, арбітр – Романов В. М. (Дніпро), арбітр VAR – Пасхал І. Ю. (Херсон)
23 квітня
13:00 – Львів – Металіст 1925, арбітр – Копієвський В. В. (Кропивницький)
15:00 – Кривбас – Чорноморець, арбітр – Балакін М. О. (Київська обл.)
24 квітня
13:00 – СК Дніпро-1 – Рух, арбітр – Дердо О. В. (Чорноморськ)
15:00 – Олександрія – Інгулець, арбітр – Коваленко А. А. (Полтава)
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