Игру между Динамо и Шахтером, которая состоится на стадионе им. В. Лобановского, рассудит 43-летний арбитр Виталий Романов, сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Шовковскому немножко рановато": Сабо назвал своего фаворита на замену Луческу в Динамо

Судья отработал на десяти матчах УПЛ без участия Динамо, в которых показал 63 предупреждения (в среднем – 6,5 "горчичника" за игру) и удалил шестерых футболистов с поля. Помогать ему на линиях будут Володин В.В. и Корнийко А.С., четвертый рефери – Козорог К.В. На игре будет работать VAR, арбитром VAR будет Игорь Пасхал.

Добавим, что игра Динамо - Шахтер состоится в субботу, 22 апреля, начало в 17:00. "Горняки" сейчас возглавляют турнирную таблицу, тогда как киевляне пока только четвертые.

Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте