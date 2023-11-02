Динамо зустрічається з Шахтарем в рамках 13 туру Прем'єр-ліги. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтар відбудеться у п'ятницю, 3 листопада, о 17:00. Донеччани посідають четверте місце в таблиці, а кияни йдуть аж сьомими, маючи 3-матчеву безвиграшну серію.

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Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч

Шахтар минулого тижня отримав нового тренера. Маріно Пушіч стартував з поразки від Барселони, однак букмекери все одно називають його фаворитом у протистоянні з Мірчею Луческу.

Авторитетна контора Bwin на перемогу Динамо виставила коефіцієнт 4.2. Успіх Шахтаря в Класичному презентований коефіцієнтом 1.78. Нічия оцінена в 3.6.

Попередня зустріч українських грандів завершилася нічиєю, а в першому колі минулого чемпіонату Шахтар ще з Мудриком досить впевнено переміг. Найбільш реальний рахунок суботнього матчу – 1:1.

Матч очікується більш-менш результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.85, а на відповідний тотал менше – за 1.83.