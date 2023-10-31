"Бело-синие" решили приобщиться к сбору средств, предназначенных для медицинской помощи пострадавшим в войне.

Динамо запустило онлайн продажу благотворительных билетов на матч 13-го тура УПЛ против Шахтера, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Приобрести билеты можно на сайте Kontramarka или на сайте Tickets Box. Эти пропуска не дают права посетить матч на стадионе, однако их владельцы могут присоединиться к сбору средств через фандрейзинговую платформу UNITED24 – 100% стоимости билетов будут перечислены на медицинскую помощь.

В продаже будут билеты трех категорий, которые будут давать право принять участие в розыгрыше подарков.

1 категория (билеты по 150 грн) – розыгрыш игровой футболки одного из игроков нашей команды непосредственно с матча Динамо - Шахтер.

2 категория (билеты по 100 грн) – розыгрыш брендового подарка от New Balance.

3 категория (билеты по 50 грн) – розыгрыш подарка от официального фан-шопа Динамо Киев.

В конце сезона среди тех болельщиков, которые приобретут благотворительные билеты на каждый матч, будет проведен отдельный большой розыгрыш подарков от клуба!

Напомним, дерби между Динамо и Шахтером в рамках 13-го тура УПЛ состоится уже в ближайшую пятницу, 3 ноября. Начало дуэли в 17:00.

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