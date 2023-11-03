Главный тренер Динамо Мирча Луческу после поражения от Шахтера (0:1) подал в отставку и объявил об уходе на пенсию. Киевская команда получит нового тренера.

Динамо проиграло Шахтеру в 13-м туре УПЛ. После игры 78-летний Мирча Луческу на пресс-конференции сообщил об уходе из клуба.

Динамо – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор последнего матча Луческу

"Я 15 лет отдал футболу Украины, и на этом я решил закончить свою тренерскую карьеру. Это последняя игра, я попрощался с игроками Динамо и с игроками Шахтера. Спасибо украинскому футболу! Спасибо Украине за эти 15 лет! Всем желаю мира, здоровья и счастливого будущего", – цитирует Мирчу Луческу Dynamo.kiev.ua.

Через несколько минут Динамо в своем Telegram подтвердило отставку главного тренера.

Напомним, Мирча Луческу возглавил Динамо в июле 2020 года. Румынский тренер с первой попытки выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины, а также вывел киевлян в групповой турнир Лиги чемпионов. Впрочем, дальше все пошло гораздо хуже. В сезоне 2022/23 Динамо финишировало только 4-м, летом не сумело пройти квалификацию Лиги конференций, а в текущем чемпионате Украины не выигрывает уже 4 матча, опустившись на 7 место.

Румын начал тренерскую карьеру в 1979 году, возглавив Корвинул. Мирча Луческу работал в ряде клубов – он возглавлял Рапид и Динамо Бухарест, Пизу, Брешию, Реджану, Интер, Галатасарай, Бешикташ и Зенит. С 2004 по 2016 год работал главным тренером Шахтера, с которым выиграл Кубок УЕФА 2008/09. Также Луческу возглавлял национальные сборные Румынии и Турции. Киевское Динамо стало последним местом работы 78-летнего тренера, объявившего об уходе на пенсию.

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