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Динамо – Шахтер: где смотреть матч 3 тура УПЛ

17:02 137 Читати українською
Динамо – Шахтер: где смотреть матч 3 тура УПЛ
Динамо – Шахтер: где смотреть матч 3 тура УПЛ

Динамо и Шахтер встретятся в центральном матче 3 тура украинской Премьер-лиги. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч 3 тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа на НСК Олимпийский. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

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Поединок Динамо – Шахтер смотреть онлайн в прямом эфире можно на канале "2+2", начиная с 18:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что Динамо и Шахтер недавно открывали новый сезон матчем за Суперкубок Украины-2018. Киевляне победили благодаря единственному голу Виталия Буяльского, который наказал "горняков" за грубую ошибку Андрея Пятова.

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Динамо проиграло только один из 6 последних матчей против Шахтера, однако Суперкубок Украины стал первым трофеем "бело-синих" под руководством Александра Хацкевича.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
до матча
23
час
:
9
мин
Шахтер
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