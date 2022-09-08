"Сегодня Динамо выступает не лучшим образом. Еще такого не было, чтобы в начале чемпионата киевляне проиграли два матча, еще и пропустив шесть голов. Поэтому букмекеры дают такие оценки. Предпочтение отдается Фенербахче, потому что у них все стабильно.

Фенербахче – Динамо: предматчевая пресс-конференция Луческу – об отставке, трансферах стамбульцев и вере в победу

Преимущества у Динамо нет, их особенность только в игроках. Если футболисты захотят, изъявят желание победить, то им может улыбнуться успех. Захотят ли игроки Фенербахче отомстить? Играть нужно в этот конкретный момент. Им нужно побеждать, и они будут делать все для этого.

Ни тактика, ни стратегия – ничего из этого не принесет Динамо удачи. Есть только собранность игроков! Все зависит от того, насколько они будут готовы использовать свои лучшие качества. Никакой тактики или стратегии пока я не вижу в Динамо.

Я не понимаю, что сейчас проповедует Луческу и что он хочет от игроков. Насчет Мирчи мне нечего сказать и добавить. Динамо сейчас играет в непонятно что. Мы все ждем результата", – цитирует Ващука FanDay .