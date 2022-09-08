"Динамо зараз грає у незрозуміло що": Ващук незадоволений роботою Луческу перед матчем з Фенербахче
Колишній захисник Динамо і збірної України Владислав Ващук поділився думками щодо прийдешнього поєдинку Ліги Європи між киянами та Фенербахче.
"Сьогодні Динамо виступає не найкращим чином. Ще такого не було, щоб на початку чемпіонату кияни програли два матчі, ще й пропустивши шість голів. Через це букмекери дають такі оцінки. Перевага надається Фенербахче, тому що у них все стабільно.
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Переваги в Динамо немає, їхня особливість тільки в гравцях. Якщо футболісти захочуть, проявлять бажання перемогти, то їм може усміхнутися успіх. Чи захочуть гравці Фенербахче помститися? Грати потрібно у цей конкретний момент. Їм треба перемагати, і вони робитимуть все для цього.
Ні тактика, ні стратегія – нічого з цього не принесе Динамо успіху. Є лише зібраність гравців! Все залежатиме від того, наскільки вони будуть готові використати свої найкращі якості. Жодної тактики чи стратегії наразі я не бачу у Динамо.
Я не розумію, що зараз проповідує Луческу та що він хоче від гравців. Щодо Мірчі мені нема що сказати і додати. Динамо зараз грає в незрозуміло що. Ми всі чекаємо на результат", – цитує Ващука FanDay.