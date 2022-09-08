"Сьогодні Динамо виступає не найкращим чином. Ще такого не було, щоб на початку чемпіонату кияни програли два матчі, ще й пропустивши шість голів. Через це букмекери дають такі оцінки. Перевага надається Фенербахче, тому що у них все стабільно.

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Переваги в Динамо немає, їхня особливість тільки в гравцях. Якщо футболісти захочуть, проявлять бажання перемогти, то їм може усміхнутися успіх. Чи захочуть гравці Фенербахче помститися? Грати потрібно у цей конкретний момент. Їм треба перемагати, і вони робитимуть все для цього.

Ні тактика, ні стратегія – нічого з цього не принесе Динамо успіху. Є лише зібраність гравців! Все залежатиме від того, наскільки вони будуть готові використати свої найкращі якості. Жодної тактики чи стратегії наразі я не бачу у Динамо.

Я не розумію, що зараз проповідує Луческу та що він хоче від гравців. Щодо Мірчі мені нема що сказати і додати. Динамо зараз грає в незрозуміло що. Ми всі чекаємо на результат", – цитує Ващука FanDay.

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