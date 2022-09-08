Матчи против Фенербахче открывали новый сезон для украинского футбола. Тогда Динамо было сырое, несыгранное и разбалансированное в физическом плане, поэтому Мирча Луческу выбрал самый простой тактический план – "автобус", длинные забросы на Беседина и фланговые контратаки. Моментов возникало очень мало, но это сработало.

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Не в последнюю очередь пройти турок удалось благодаря тому, что они тоже были сырыми – "канарейки" только знакомились с требованиями Жорже Жезуша. Как следствие, Фенер сыграл ниже своих возможностей, что особенно заметно по слабости прессинга и невысокому качеству моментов. Динамовцам в Стамбуле пришлось страдать, но в целом "бело-синие" выглядели более грамотной и цельной в тактическом плане командой.

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С тех пор Фенербхаче сильно изменился. Во-первых, Жорже Жезуш перешел на схему с тремя защитниками, что позволило несколько снизить показатели допущенных ударов по своим воротам в чемпионате (не более 7 за матч).

Во-вторых, "канарейки" стали лучше играть без мяча – возросла интенсивность единоборств и прессинга, давление оказывает большая группа игроков, а в команде появился Эзган Алиоски. Он прошел школу Бьелсы в АПЛ, а потому прессинговать и бегать он будет даже во сне. Как следствие, соперники Фенербахче в этом сезоне не могут отдать и 70% точных пасов вперед (а до финальной трети еще меньше).

В-третьих, Фенербахче серьезно усилилось. Кроме Алиоски, пришли два мобильных, умных и технических форварда – Батшуаи и Жоау Педру. В обороне появились два бразильца, с которыми Жезушу проще найти язык. Это при том, что и в июле турки выставили мощный лайн-ап с Валенсией, Кингом, Мором, Брумой, турецкими и венгерскими сборниками. Теперь глубина состава и тактическая гибкость стамбульского коллектива возросла.

Как следствие, Фенербахче ощутимо преобладает Динамо по средней остроте ударов, попаданиям в створ ворот и количеству голов – средняя результативность "канареек" держится на уровне 2,7 забитых мячей на 90 минут. Также коллектив позволяет производить по своим воротам менее острые выстрелы, чем киевляне (0,15 xG против 0,19 в среднем, хотя 0,2 считается голевым моментом).

По другим цифрам соперники равны. Впрочем, этой команде все также недостает дисциплины (Валенсия недавно получил красную уже на 23-й минуте). В чемпионате Фенербахче идет третьим с конца за остротой ударов по своим воротам, а по темпу передач и интенсивности прессинга турки уступают нашим футболистам. Да и в атаке все слишком связано с индивидуализмом и переходными фазами – в позиционном наступлении стамбульцы не выделяются.

Как же за полтора месяца изменилось Динамо? Если коротко – "бело-синие" стали неоднозначными в своей игре. До второго матча с Бенфикой можно было говорить, что подопечные Мирчи Луческу прогрессируют в качестве работы с мячом. Коллектив вернулся к привычным настройкам, уверенно обороняясь через владения, преодолевая интенсивный прессинг и создавая топ-моменты. Их было немного, но со Штурмом и Фенербахче реализовали почти все.

С Бенфикой команда уперлась в потолок, однако можно было говорить, что на фоне соперников уровня ЛЕ киевляне сильнее. Правда, уже в первой встрече с лиссабонцами стали ярко заметны тревожные тенденции в виде отсутствия атак глубины и нарушения принципа непрерывности игры, а периодическая потеря контроля над ходом матча наблюдалась даже в противостоянии со Штурмом.

Казалось, что это проблемы класса и набора формы по ходу сезона, но старт УПЛ шокировал – 0 побед в двух турах, 6 пропущенных голов, 2 забитых. И это в поединках с Зарей и СК Днепром-1, где новые тренеры и куча сырой молодежи. Хуже всего, в обоих случаях динамовцев обыграли их же футболом, разбив гранда в позиционных атаках и даже в единоборствах (за два предыдущих сезона киевляне допускали подобное всего дважды). Ужас.

Можно ли опираться на эти фиаско при оценке сил "бело-синих" прямо сейчас? Вот здесь кроется главный вопрос. С одной стороны, все проблемы по квалификации Лиги чемпионов перекочевали в чемпионат, став еще заметнее. С другой – статистика не видит признаков глубокого функционального или тактического кризиса.

Если взять матч против Зари на выходных, то там интенсивность единоборств в защите возросла до 6,6 (при 5,5 в среднем), касаний в штрафной луганцев было 38 (при 67 попытках войти в него), а ударов с его пределов – 12 (из 24-х). За ожидаемыми голами Динамо должно было побеждать.

Поединок с СК Днепром-1 оказался хуже (там провалились даже Шапаренко с Сидорчуком), но в целом проблемы киевлян выглядят смесью мелких тактических недоработок, кадрового дисбаланса (не было чистого левого вингера) и грубых индивидуальных ошибок (особенно в защите).

Слабое взаимодействие с Буяльским (а значит, отсутствие работы между линиями), проигранная борьба, привозы – все это не характерно для эпохи Мирчи Луческу. Возможно, проблема в психологии, ну или же соперники стали лучше читать игру "бело-синих".

Тем не менее, моменты они создают хорошие, а по ходу игры команда способна исправлять значительную часть своих недостатков – доказано битвой с Зарей, которую чуть не свели до 3:3 за тайм. Именно поэтому рано говорить о кризисе Динамо. Ответ на вопрос, существует ли он на самом деле, покажет матч с Фенербахче.

Кадровая ситуация

У Динамо с кадрами все более или менее стабильно. Супряга восстанавливается от тяжелой травмы, а Попов снова получил небольшое повреждение и выпал из тренировочного процесса. Кроме того, в лазарете находится Нещерет. Дисквалифицированных в составе киевлян нет.

В Фенербахче в списке травмированных числятся центрбек Лемос и правый защитник Сангаре, а также нападающий Брума. Правда, все они не были заявлены в Лигу Европы – как и форвард Сердар Дурсун и левый фулбек Новак. Жорже Жезуш не отказался бы от их услуг, но качественных футболистов в ростере слишком много. Турки отцепили наименее ценных.

Ориентировочные составы на матч Фенербахче – Динамо

Фенербахче: Алтай – Луан Перес, Аттила Салаи, Густаво Энрике – Кадиоглу, Крэшпу, Арао, Юксек – Кахведжи, Жоао Педро, Кинг

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Турки выйдут очень мотивированными. Они желают отомстить за фиаско в Лиге чемпионов, ведь они долгое время превосходили киевлян по игре. Кроме того, после того матча нескольким секторам на Шюкрю Сарачоглу дали условный бан на два года. В конце концов, "канарейки" желают одержать первую в истории победу над киевлянами – пока у нас 3 победы и 3 ничьих. Публика будет гнать команду вперед еще более агрессивно, чем летом.

Кроме мотивации, стоит отметить и более острые атаки Фенербахче, и более высокую результативность стамбульцев, и несколько лучшую оборону. Невозможно забыть и два провала Динамо на старте сезона УПЛ. Букмекеры, оценив все нюансы, считают турок безоговорочными фаворитами встречи.

Тем не менее, это тот случай, когда контору можно обыграть. Во-первых, "бело-синие" тоже будут мотивированы – иначе и быть не может после худшего старта в истории УПЛ и четырех поражений в целом. При этом игровые проблемы киевлян не выглядят слишком критическими – большинство из них вполне можно исправить на ходу. Также не стоит забывать, что даже на фоне ужасного футбола в поединке против Зари подопечные Мирчи Луческу наиграли на 3:3 за тайм.

Фенербахче далеко не такой мощный, каким кажется на Wyscout, а Динамо совсем не кризисное. Вообще делать какие-то дальновидные выводы рано – это в октябре-ноябре мы будем понимать, на что команды реально способны, а пока возможны разные варианты. На Шахтер во вторник тоже никто не ставил. Нам кажется, что Динамо сегодня способно не проиграть – как минимум. На это и поставим.

Нам кажется, что Динамо сегодня способно не проиграть – как минимум. На это и поставим.

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