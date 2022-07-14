"Раньше я говорил, что не знаю, что будет с Назарием Русиным. Но у него еще есть арендный контракт на полтора года с Черноморцем, который он подписал зимой. И каждые полгода он может возвращаться в Динамо.

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Но сейчас я разговаривал и с самим Русиным, и с руководством Черноморца. Назарий намерен остаться в Одессе. Динамо это приняло. Если ничего не произойдет, то именно в Черноморце и начнет сезон Русин", – сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что у 23-летнего форварда есть вариант с переходом в луганскую Зарю, где он провел один из самых успешных сезонов в своей карьере.

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