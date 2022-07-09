Черноморец начал сборы с разгромной победы и важного месседжа – забивали ветераны и форвард Динамо
Команда Романа Григорчука приступила к подготовке к старту кампании УПЛ 2022/23, проведя первый контрольный поединок.
Товарищеский матч
Зимбру – Черноморец – 0:3
Голы: Русин, 23, Селин, 44, Кравченко, 65
Одесситы начали тренироваться в Молдове. Первым их спарринг-партнером стал футбольный клуб Зимбру из Кишинева. Перед стартом поединка, за которым наблюдали около 300 зрителей, команды сфотографировались с баннером "Остановите войну".
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Черноморец начал активно и уже к перерыву вел в счете. Голы в свой актив записали арендованный у Динамо форвард Назарий Русин и опытный защитник Евгений Селин. После перерыва точку поставил хавбек-ветеран Сергей Кравченко.
В поединке приняли участие несколько игроков, находящихся на просмотре у "моряков". Их имена не разглашаются. Неизвестными остаются и следующие спарринг-партнеры украинского клуба.
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