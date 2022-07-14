"Раніше я казав, що не знаю, що буде із Назарієм Русиним. Але він ще має орендний контракт на півтора року з Чорноморцем, який він підписав узимку. І кожні півроку він може повертатися до Динамо.

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Але зараз я розмовляв і з самим Русіним, і з керівництвом Чорноморця. Назарій збирається залишитися в Одесі. Динамо це прийняло. Якщо нічого не станеться, то саме у Чорноморці і розпочне сезон Русин", – сказав Циганик.

Раніше повідомлялося, що у 23-річного форварда є варіант із переходом у луганську Зорю, де він провів один із найуспішніших сезонів у своїй кар'єрі.

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