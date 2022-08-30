Журналист Игорь Цыганык заявил, что Динамо действительно может продать 19-летнего Илью Забарного в один из английских клубов.

"Могу сказать информацию , которая была несколько дней назад. Киевское Динамо имело предложение от английского клуба по Забарному. Шли переговоры, президент Динамо отказался назвать, какой клуб, но я понимаю, что переговоры были.

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Поэтому, вполне возможно, может произойти все, что угодно. То, что Луческу сказал, что это была не последняя игра Забарного, я не знаю, как оно... Возможно, все закончилось, но предложение было, переговоры шли. Забарный имел реальное предложение и самое главное, что Динамо реально рассматривало возможность его продажи.

Что будет до закрытия трансферного окна – посмотрим", – сказал Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

Контракт воспитанника Динамо с киевским клубом рассчитан до лета 2026-го. В свои неполные 20 лет центрбек уже сыграл 66 матчей за первую команду и 22 поединка в составе сборной Украины. Transfermarkt оценивает Забарного в 15 миллионов евро.

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