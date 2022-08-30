Журналіст Ігор Циганик заявив, що Динамо дійсно може продати 19-річного Іллю Забарного в один із англійських клубів.

"Можу сказати інформацію кількаденної давнини. Київське Динамо мало пропозицію від англійського клубу щодо Забарного. Йшли перемовини, президент Динамо відмовився назвати, який клуб, але я розумію, що перемовини були.

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Тому, цілком можливо, може статися все, що завгодно. Те, що Луческу сказав, що це була не остання гра Забарного, я не знаю, як воно... Можливо, все закінчилося, але пропозиція була, перемовини йшли. Забарний мав реальну пропозицію і найголовніше що Динамо реально розглядало можливість його продажу.

Що буде до закриття трансферного вікна – подивимося", – сказав Циганик у ефірі програми Циганик LIVE.

Контракт вихованця Динамо з київським клубом розрахований до літа 2026-го. У свої неповні 20 років центрбек вже зіграв 66 матчів за першу команду та 22 поєдинки у складі національної збірної України. Transfermarkt оцінює Забарного в 15 мільйонів євро.

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