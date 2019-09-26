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Динамо разозлило Мальме – вторая подряд разгромная победа шведов после неудачи в Лиге Европы

22:50 42 Читати українською
Динамо разозлило Мальме – вторая подряд разгромная победа шведов после неудачи в Лиге Европы
Мальме – Хельсинборг – 3:0

Шведский Мальме довольно быстро оправился после гостевого поражения в стартовом матче Лиги Европы против Динамо.

 

Чемпионат Швеции, 25 тур

Мальме – Хельсинборг – 3:0

Голы: Рикс, 13, 32, Розенберг, 38

Бронзовый призер прошлого чемпионата не имел проблем с новичком элиты Хельсинборгом. Соперник Динамо из группы Лиги Европы решил все вопросы еще в первом тайме. Сначала дубль оформил полузащитник Сорен Рикс, а впоследствии гостей добил опытный форвард Маркус Розенберг – 3:0. В предыдущем туре с таким же счетом Мальме одолел Эльфсборг.

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За пять туров до конца чемпионата Мальме занимает второе место, уступая лидеру Юргордену три очка. Напомним, ответный матч шведской команды против Динамо состоится 28 ноября.

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