Александрия оплатит дорогу болельщикам на матч против Гента во Львове

Александрия организует автобус во Львов для владельцев абонементов на матч 2-го тура Лиги Европы против Гента.

Александрия организует бесплатный автобус во Львов на матч против бельгийского Гента, сообщает официальный сайт клуба.

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Автобус рассчитан на 55 человек, места в нем в приоритете будут выдаваться владельцам абонементов. Также клуб оплатит билеты на поезд фанатам, которым не найдется места в автобусе, при наличии билета на поезд и на матч.

Напомним, Александрия уже устраивала подобный выезд на матч против Вольфсбурга (1:3) в Германию. Матч Александрия – Гент состоится 3 октября, начало в 19:55.

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