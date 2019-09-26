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Динамо розізлило Мальме – друга поспіль розгромна перемога шведів після невдачі в Лізі Європи

22:43 671 Читать на русском
Динамо розізлило Мальме – друга поспіль розгромна перемога шведів після невдачі в Лізі Європи
Мальме – Гельсінборг – 3:0

Шведський Мальме доволі швидко оговтався після гостьової поразки у стартовому матчі Ліги Європи проти Динамо.

 

Чемпіонат Швеції, 25 тур

Мальме – Гельсінборг – 3:0

Голи: Рікс, 13, 32, Розенберг, 38

Бронзовий призер минулого чемпіонату не мав проблем з новачком еліти Гельсінборгом. Суперник Динамо з групи Ліги Європи вирішив усі питання ще в першому таймі. Спочатку дубль оформив півзахисник Сорен Рікс, а згодом гостей добив досвідчений форвард Маркус Розенберг – 3:0. У попередньому турі з таким самим рахунком Мальме здолав Ельфсборг.

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За п'ять турів до кінця чемпіонату Мальме посідає другу сходинку, поступаючись лідеру Юргордену трьома очками. Нагадаємо, повторний матч шведської команди проти Динамо відбудеться 28 листопада.

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