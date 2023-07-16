Динамо и Арис Лимасол встречаются в очередной контрольной игре в рамках подготовки к старту УПЛ 2023/24. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Соперник Динамо – действующий чемпион Кипра, за который когда-то выступал легенда киевского клуба Олег Блохин. Товарищеский матч стартует в 19:10. Команда Луческу выиграла все свои летние спарринги (в общей сложности 3), кроме предыдущего против победителей первенства Швейцарии. Киприоты дважды обыграли земляков и уступили австрийскому Штурму. Следующую игру киевляне проведут 19 июля против Аль-Хиляля, который представляет Саудовскую Аравию и этим летом за 120 миллионов евро подписал звезд АПЛ (Кулибали и Невеша), а также лидера Лацио Милинковича-Савича.

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