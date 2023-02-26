Динамо дозаявило на весеннюю часть УПЛ еще трех футболистов, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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По списку А (игроки старше 21 года) киевляне внесли голкипера Валентина Моргуна (№ 51), а также полузащитников Богдана Леднева (№ 70) и Бенито (№ 77).

Напомним, Леднев, который вернулся из аренды из венгерского Фехервара, получил тяжелую травму – восстановление займет несколько месяцев. Бенито в период с августа 2021-го по июнь 2022-го выступал на правах аренды за хорватскую Горицу.

К слову, свой первый официальный матч в новом году Динамо проведет 4 марта против Ингульца.

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