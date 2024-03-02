Динамо раскрыло причину отсутствия Буяльского в матче с Черноморцем
18:38 - Читати українською
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский не попал даже в заявку на поединок 19-го тура УПЛ против Черноморца.
Буяльский пропустил игру против Черноморца из-за травмы, сообщает официальный сайт Динамо.
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У хавбека проблемы с голеностопным суставом правой ноги. По прогнозам врачей, Буяльский сможет вернуться на поле через две-три недели.
В общем, Виталий провел 19 матчей за Динамо в этом сезоне, в которых отметился 7 голами и 9 ассистами.
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