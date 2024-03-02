Динамо – Черноморец – 1:0 – видео курьезного гола и обзор матча
Динамо обыграло Черноморец в матче 19-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо – Черноморец на "Футбол 24".
Динамо выдало острый старт – Шапаренко с линии штрафной пробил мимо, а Варакута совершил двойной сейв после удара Шепелева и добивания Ваната.
Динамо минимально обыграло Черноморец – привоз вратаря одесситов принес уже шестую подряд победу киевлянам в УПЛ
Впрочем, именно вратарь Черноморца стал виновником пропущенного гола. Волошин пробил издали, Варакута отбил мяч так, что тот перелетел его и попал в штангу. Шепелев сразу же занес мяч в сетку ворот соперника. Во втором тайме киевляне имели неплохие моменты, но Шепелев с 14-ти метров запустил мяч в небо, а с выстрелом Супряги справился голкипер.