Динамо выдало острый старт – Шапаренко с линии штрафной пробил мимо, а Варакута совершил двойной сейв после удара Шепелева и добивания Ваната.

Динамо минимально обыграло Черноморец – привоз вратаря одесситов принес уже шестую подряд победу киевлянам в УПЛ

Впрочем, именно вратарь Черноморца стал виновником пропущенного гола. Волошин пробил издали, Варакута отбил мяч так, что тот перелетел его и попал в штангу. Шепелев сразу же занес мяч в сетку ворот соперника. Во втором тайме киевляне имели неплохие моменты, но Шепелев с 14-ти метров запустил мяч в небо, а с выстрелом Супряги справился голкипер.