Динамо раскрыло четвертого соперника на сборах в Швейцарии
15:27 - Читати українською
Динамо продолжает формировать список спаррингов на межсезонных сборах.
Соперником подопечных Луческу станет Дивонн, сообщает официальный сайт киевского клуба. Эта команда выступает в группе E региональной лиги Франции.
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Динамо уже успело провести два спарринга на швейцарских сборах – 4:4 с Базелем и 1:1 с Лозанной-Спорт. С Дивонном киевляне сыграют 5 июля, начало в 19:00. На 7 июля запланирован спарринг против Люцерна, который подытожит первый сбор чемпионов Украины.
Добавим, что официальный сезон Динамо откроет 24 июля поединком за Суперкубок Украины с Шахтером.
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