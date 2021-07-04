Соперником подопечных Луческу станет Дивонн, сообщает официальный сайт киевского клуба. Эта команда выступает в группе E региональной лиги Франции.

Динамо – Лозанна-Спорт – 1:1 – видео голов и обзор матча

Динамо уже успело провести два спарринга на швейцарских сборах – 4:4 с Базелем и 1:1 с Лозанной-Спорт. С Дивонном киевляне сыграют 5 июля, начало в 19:00. На 7 июля запланирован спарринг против Люцерна, который подытожит первый сбор чемпионов Украины.

Добавим, что официальный сезон Динамо откроет 24 июля поединком за Суперкубок Украины с Шахтером.

Динамо сыграло вничью с Лозанной-Спорт – команда Луческу снова без победы и с рядом проблем