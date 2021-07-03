Динамо и Лозанна-Спорт встречались в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи Динамо – Лозанна-Спорт на "Футбол 24".

Киевляне активно начали и заработали пенальти уже на 7 минуте. К отметке подошел Жерсон Родригес и развел голкипера и мяч по разным углам. После швейцарцы погнались вперед и имели несколько острых моментов – не хватало точности.

Динамо сыграло вничью с Лозанной-Спорт – команда Луческу снова без победы и с рядом проблем

Все же Лозанне-Спорт удалось забить – произошло это на старте второго тайма. Прострел завершился голом Рибейро, борьбу которому проиграл Дубинчак. В дальнейшем команды обменивались ударами, но больше никто не отмечался.

1:1 – вторая ничья Динамо на летних сборах. В первом спарринге подопечные Мирчи Луческу расписали эффектную мировую с Базелем (4:4).