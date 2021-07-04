Динамо розкрило четвертого суперника на зборах у Швейцарії
4 липня 15:27 - Читать на русском
Динамо продовжує формувати список спарингів на міжсезонних зборах.
Суперником підопічних Луческу стане Дівонн, повідомляє офіційний сайт київського клубу. Ця команда виступає в групі E регіональної ліги Франції.
Динамо – Лозанна-Спорт – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо вже встигло провести два спаринги на швейцарських зборах – 4:4 з Базелем та 1:1 з Лозанною-Спорт. З Дівонном кияни зіграють 5 липня, початок о 19:00. На 7 липня запланований спаринг проти Люцерна, який підсумує перший збір чемпіонів України.
Додамо, що офіційний сезон Динамо відкриє 24 липня поєдинком за Суперкубок України з Шахтарем.
Динамо зіграло внічию з Лозанною-Спорт – команда Луческу знову без перемоги та з низкою проблем
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter