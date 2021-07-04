Суперником підопічних Луческу стане Дівонн, повідомляє офіційний сайт київського клубу. Ця команда виступає в групі E регіональної ліги Франції.

Динамо – Лозанна-Спорт – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо вже встигло провести два спаринги на швейцарських зборах – 4:4 з Базелем та 1:1 з Лозанною-Спорт. З Дівонном кияни зіграють 5 липня, початок о 19:00. На 7 липня запланований спаринг проти Люцерна, який підсумує перший збір чемпіонів України.

Додамо, що офіційний сезон Динамо відкриє 24 липня поєдинком за Суперкубок України з Шахтарем.

Динамо зіграло внічию з Лозанною-Спорт – команда Луческу знову без перемоги та з низкою проблем