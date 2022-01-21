Товарищеский матч

Динамо – Атлетико Пульпиленьо – 4:0

Голы: Цыганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльский, 87

Динамо (1 тайм): Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Дубинчак (Вивчаренко, 42) – Сидорчук, Шепелев, Гармаш – Антюх, Вербич – Супряга.

Динамо (2 тайм): Моргун – Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Кулач.

Поединок Динамо Киев – Атлетико Пульпиленьо стартовал в 19:00. Это дебютный матч "бело-синих" в 2022 году – ранее подопечные Мирчи Луческу должны были противостоять сборной свободных агентов Испании, но этот поединок был отменён из-за коронавируса. В итоге динамовцы сыграли против представителя трясины испанского футбола. Атлетико Пульпиленьо выступает в пятой группе Сегунды RFEF – это четвертый по рангу дивизион Испании. После 17-ти туров команда из города Пульпи (провинция Алмерия) набрала 21 очко и занимает 12 место турнирной таблицы.

Владислав Супряга оказался в стартовом составе на первый матч 2022-го – очередной шанс для форварда с безголевой серией больше года. Также с первых минут появился Владислав Дубинчак, вернувшийся из аренды в СК Днепр-1 после ухода Виталия Миколенко в Эвертон. Наконец-то вернулся Никита Бурда – центрбек не играл за первую команду с июля 2020 года из-за серьезной травмы. В основе оказался и Денис Антюх, почти не игравший осенью. Мирча Луческу, который уже отпустил ряд футболистов в аренду, сразу дал шанс списанным, травмированным и резервистам.

Посредственный тайм от Динамо – защитники были лучшими, повреждение Дубинчака

Динамо не устроило шквал атак на ворота скромного соперника с первых минут игры. Наоборот – у ворот Дениса Бойко мяч находился даже чаще. Только минуты с четвертой киевляне перевели игру на половину поля Пульпиленьо и создали первый момент. Шепелев подал со штрафного точно на голову Бурде, который не попал в ворота.

Попытки киевлян разыгрывать у собственных ворот заставляли нервничать Дениса Бойко. То Шабанов не слишком удачно отдаст назад, то сам кипер вынужден был выбивать в аут под прессингом соперников. Испанцы активно поступали в отбор даже на чужой половине, а в таких условиях организация позиционных атак в первом тайме стала проблемой для киевлян. Момент Бурды со стандарта оказался единственным в стартовые 20 минут.

Динамо – Атлетико Пульпиленьо: онлайн-трансляция первого матча киевлян в 2022-м

А вот на 23-й прошла первая классная атака подопечных Луческу. Бурда забросил на Антюха, тот отдал в штрафную, где первым оказался Дубинчак. Удар Владислава парировал кипер. Этот момент оказался лучшим в первом тайме. Еще одну перспективную атаку киевлян откровенно испортил Антюх. Денис после паса Гармаша мог в касание выводить Супрягу один на один, но решил принять мяч и сделал это очень неудачно – потенциально классный момент был упущен.

Перед перерывом для Мирчи Луческу случился неприятный эпизод – Владислав Дубинчак, уже второй раз оказавшийся на газоне после контакта с соперником, не смог продолжить игру. Защитник покинул поле, уступив свое место Константину Вивчаренко. Приличный тайм от Дубинчака, который имел самый реальный шанс для гола и несколько раз успешно действовал в единоборствах. А вот в целом довольно посредственные 45 минут от "бело-синих". Один момент со стандарта и одна удачно разыгранная позиционная атака – Антюх, Вербич и Супряга явно не смогли занести 45 минут в свой актив.

А вот Никита Бурда, который после травмы еще не играл за первую команду, был одним из самых заметных. Защитник несколько раз пытался зряче забросить ход Супряге, Антюху или Вербичу – именно на Бурду возложили функцию начала атак. В защите Никита в большинстве эпизодов действовал надежно, уверенно прерывая прострелы и навесы с флангов. Хотя и без нескольких потерь и позиционных ошибок не обошлось – после одной из них возник полумомент у ворот Бойко. С возвращением Никиты Мирча Луческу может получить серьезную опцию в центре обороны – конечно, если экс-игрока сборной Украины будет обходить травмы. Сегодняшняя игра показала, что у Бурды еще есть потенциал выйти на свой прежний уровень. В игре головой это безусловный потенциальный лидер среди всех защитников Динамо – ни Забарный, ни Сирота, ни Шабанов похвастаться этим не могут. Разве что Попов, который пока травмирован.

Совсем другая вторая половина – дубль Цыганкова и разгром

Сразу после перерыва Луческу выпустил другой состав – в частности Сироту, Шапаренко, Буяльского, Цыганкова и Кулача. Нашлось место и нескольким молодым исполнителям – киперу Моргуну, защитнику Болю и хавбеку Бражко. Динамо заиграло быстрее, но сначала все так же без моментов. Разве что Цыганков и Буяльский оставили в дураках защиту испанцев, однако удар Виталия был слишком слабым. После другой попытки 29-го номера мяч пошел на угловой.

На 66-й минуте Динамо повело в счете. Шапаренко отдал на Кулача, тот прострелил во вратарский на Цыганкова, а Виктор занес мяч в ворота. Первый гол киевлян на зимнем собрании-2022. Мог быть сразу и вторым, однако Шапаренко, исполняя штрафной из убийственной позиции, пробил в стенку.

Роскошный момент организовал сам себе Виталий Буяльский. Хавбек киевлян классно прокинул мяч мимо соперника, но не реализовал выход один на один, не попав в дальний угол. Таких моментов до перерыва и в помине не было. После ошибки соперника и скидки Шапаренко пяткой мог забивать Де Пена – кипер Эрик Сантьяго спас. Но буквально тут же мяч влетел в сетку. Тымчик промчался по правому флангу и покатил на уругвайца, который на этот раз точно пробил в касание. Атлетико посыпался – Шапаренко разогнал атаку и отдал на Цыганкова, оформившего дубль.

Мог забивать и сам Кулач, но его удар был немного неточен. Но без четвёртого гола таки не обошлось. После неудачной игры вратаря отличился Виталий Буяльский, установив финальный результат первой игры года. 4:0 – несколько неоднозначная победа "бело-синих".

Следующий матч на испанском сборе Динамо сыграет уже в субботу, 22 января. Соперником станет люксембургский Расинг.

Кулач использовал свой шанс лучше Супряги

Оба Владислава получили от Мирчи Луческу по 45 минут. Супряга в первом тайме считанные разы касался мяча и после травмы выглядел откровенно тяжеловато – да еще на фоне нагрузок в первые дни сборов. Правда, также слабо до перерыва сыграла и вся команда. Кулач, получивший игровое время во втором тайме, распорядился своим шансом гораздо лучше.

Два ассиста (в первом и четвертом голах) и классный удар, который вполне мог стать результативным. Особо стоит выделить Влада в моменте с последним взятием ворот, которое Кулач организовал фактически самостоятельно, перехватив неудачный пас кипера. Экс-форвард Ворсклы вполне может занести игру против Пульпиленьо в свой актив. В отличие от Супряги, который снова разочаровал. Даже в слабом первом тайме от большинства игроков Динамо Владислав не выделялся и на их фоне. Вскоре вернется Беседин, осенью забивал Гармаш, пока никуда не делся Рамирес, а теперь еще и Кулач заявляет о претензиях на место в составе – нынешний Супряга уступает им всем.

У чемпиона мира еще есть время и несколько матчей на сборах, но все идет к тому, что Влад пойдет по пути Леднева и ряда других футболистов, чем вернет доверие Луческу.

Замены Луческу оживили игру – молодежь не подвела, лидеры дали результат

Излишне говорить, что киевляне провели два разных тайма. Дело даже не в счете – просто после перерыва "бело-синие" прибавили в скорости, что и стало поворотным моментом. Если в первые 45 минут у Атлетико еще были силы активно прессинговать, то в последней четверти игры все изменилось. Киевляне просто не заметили соперника, игра против которого напомнила классический матч чемпионата Украины. Пока у андердога есть силы – он держится. Как только команда Луческу прибавляет в командной скорости и забивает, соперник часто бросает играть. Что-то похожее и произошло сегодня – лидеры Динамо показали свой класс. Да, на фоне команды из второй сотни Испании, но тем не менее. На то они и сборы.

Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Буяльский и Кулач отыграли куда продуктивнее, чем атакующие игроки первого тайма во главе с Антюхом, Вербичем и уже упоминавшимся Супрягой. Оживил игру на правом фланге Тымчик, который значительно чаще бегал в атаку, чем Кендзёра, и отличился голевым пасом.

Говорить что-то об игре в защите не слишком уместно – уровень соперников не позволяет, хотя несколько позиционных огрехов в действиях динамовцев в обороне таки возникли. Но факт, что молодые игроки киевлян каши не испортили. И Моргун, и Боль, и Вивчаренко, и Бражко выглядели довольно уверенно (делаем весомую поправку на статус соперника). Подобные поединки – шанс для них заявить о себе так, как это раньше удалось тому же Забарному и Сироте.

Конечно, есть серьезные вопросы к игре Динамо в первые минут 60, но не стоит слишком брать близко к сердцу первый поединок года после длительного периода отпуска. Такие матчи точно лучше, чем банальная двусторонняя игра. Единственный реальный негатив – повреждение Дубинчака, которого рассматривают как основного левого латераля во второй части сезона.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо