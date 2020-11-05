"Если бы еще один свой момент использовали, возможно, забрали бы одно очко. Но сложилось так, как сложилось. Я доволен командой. Мы вышли играть друг за друга, каждый момент отрабатывали вместе.

Барселона – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Проиграли, но с честью. Когда появились моменты, поняли, что с этим соперником можно играть. Они оставляли большие зоны, были моменты. Наверное, если бы раньше забили, сегодня удалось сыграть с другим счетом.

Мой нереализованный момент? Я уже играю 5-й сезон. У меня, наверное, за 5 лет не было ни одного выхода один на один в чемпионате Украины, поэтому, скорее всего, практика нашего чемпионата не позволяет решать следующие моменты. Делал все правильно, но хорошо сыграл вратарь. Это опыт. Мы растем все вместе, у нас молодая команда, поэтому через такие матчи набираем свой опыт.

Понимаем, какая у нас группа, какие команды. Сделаем все возможное, чтобы была евровесна. А как получится с грандами играть – другой вопрос.

Мы выходим на каждый матч, чтобы побеждать. Получается или нет, но команда оставляет все свои силы на поле, пытается выполнять установки тренера", – сказал Цыганков в эфире ТК Футбол.

Динамо пока остается на третьем месте группы G с одним зачетным баллом, уступая Ювентусу (6 очков) и Барселоне (9).

Барселона удержала сумасшедшую победу над Динамо в ЛЧ – Тер Штеген и судьи отменили сенсацию