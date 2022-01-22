Динамо разбило Рассинг Люксембург во втором спарринге на сборах. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

"Бело-синие" еще в первом тайме оформили комфортное преимущество – Шапаренко отдал на ход Кулачу, который ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера.

Динамо легко обыграло Расинг – второй подряд разгром от команды Луческу

До перерыва Динамо забило еще дважды: сначала Вербич головой замкнул зрячую передачу Гармаша с фланга, а Цыганков через 2 минуты довел счет до разгромного. Точку в матче поставил Бражко, который перехватил передачу защитника и закатил мяч фактически в пустые ворота.

Следующий спарринг киевлян запланирован на 25 января. Соперником станет испанская Мурсия.