"Друзья! Вчера состоялся очередной юбилей футбольного клуба Динамо. 96 лет! Это долгая и прекрасная история! И моя история в том числе.

"Заходим, смотрим на Лобановского, а он говорит: "Сняли рейтузы". Капелло, Шевченко, Блохин и Ко – о Великом Метре

Клуб выпустил праздничный плакат с изображением Валерия Васильевича Лобановского и игроков нашего клуба. Уважаю каждого из них и ценю вклад в команду-звезду, но что-то с возрастом стало со зрением, наверное. Себя я на праздничной открытке не обнаружил)). Хороший парень Артём Милевский! Веселый, бесшабашный. Изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты нынешнего Динамо. Я не гордый, но..." – написал Беланов в Facebook.

"Спасибо друзья! Приятно получить ваши слова поддержки. До сих пор не получил слов извинения или каких-либо объяснений по поводу истории с плакатом, посвященным 96-летию великого клуба Динамо Киев.

Понимаю, что в Монако, где проводят время руководители Динамо, сейчас тепло и спокойно, но сам себя ловлю на мысли – возможно, у меня не только со зрением, но и с памятью проблемы? Не могу вспомнить, выступал ли за ФК Динамо Киев олимпийский чемпион Алексей Михайличенко? Может быть, вы помните? Иначе сложно объяснить, почему клуб о нем не упомянул", – дополнил позже обладатель "Золотого мяча-1986".

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