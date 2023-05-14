"Друзі! Учора відбувся черговий ювілей футбольного клубу Динамо. 96 років! Це довга і прекрасна історія! І моя історія у тому числі.

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Клуб випустив святковий плакат із зображенням Валерія Васильовича Лобановського та знакових гравців нашого клубу. Поважаю кожного з них і ціную внесок у команду-зірку, але щось із віком стало із зором, мабуть. Себе я на святковій листівці не виявив)). Гарний хлопець Артем Мілевський! Веселий, безшабашний. Зображений поряд з Лобановським. Цікаві пріоритети нинішнього Динамо. Я не гордий, але..." – написав Бєланов у Facebook.

"Спасибі друзі! Приємно отримати ваші слова підтримки. Досі не отримав слів вибачення чи якихось пояснень щодо історії з плакатом, присвяченим 96-річчю великого клубу Динамо Київ.

Розумію, що в Монако, де проводять час керівники Динамо, зараз тепло та спокійно, але сам себе ловлю на думці – можливо, у мене не лише із зором, а й із пам'яттю проблеми? Не можу згадати, чи виступав за ФК Динамо Київ олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко? Можливо, ви пам'ятаєте? Інакше складно пояснити, чому клуб про нього не згадав", – доповнив згодом володар "Золотого м'яча-1986".

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