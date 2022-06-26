"Бело-синие" начали готовиться к товарищеским поединкам в рамках подготовки к новому сезону.

Динамо вчера, 25 июня, прибыло в Швейцарию, где уже провело первое тренировочное занятие, сообщает официальный сайт киевлян.

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Началась тренировка по мотивационной речи Луческу перед командой и поздравления Александра Андриевского с днем рождения. После игровых упражнений голкиперы отрабатывали работу на воротах, где особенно отличился Денис Бойко.

Заметим, что Динамо сегодня проведет товарищеский матч против Ивердон-Спорта, начало встречи в 17:00.

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