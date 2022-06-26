Защитник Динамо Сидклей не желает возвращаться в киевский клуб из-за войны в Украине.

Бразилец не намерен возвращаться в Киев и хочет приостановить контракт с Динамо, рассчитанный до лета 2023 года, сообщает UOL Esporte.

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Сидклей может вернуться в Бразилию, где в его услугах заинтересованы Интернасьонал, Гремио и Атлетико Паранаэнсе, за который выступает Витиньо.

Добавим, что Сидклей перебрался в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в 2018 году. В общей сложности он сыграл за киевский клуб в 33 матчах, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

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