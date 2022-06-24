Подопечные Мирчи Луческу продолжают подготовку к старту в УПЛ и квалификации Лиги чемпионов.

Киевляне недавно прибыли в Румынию, где продолжили готовиться к новому сезону. В частности, провели первую тренировку за границей, информирует официальный сайт "бело-синих" .

Динамо объявило о двух поединках с французским грандом за день

Занятие прошло на олимпийской базе в Снагове под Бухарестом. Сессия началась в тренировочном зале и плавно сместилась на поле, где игроки приступили к игровым упражнениям – игре в квадратах, атакам 4 в 4, выходам один на один, отработке угловых.

В Румынии Динамо будет тренироваться несколько дней, после чего отправится в Швейцарию, чтобы начать полноценный межсезонный сбор. 20 и 27 июля киевлян ждут поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину киевляне уезжали за границу для проведения благотворительных поединков.