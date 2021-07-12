Испанский Вильярреал проведет спарринг против Динамо, сообщает официальный сайт "желтой субмарины".

Динамо интересуется форвардом сборной Венесуэлы, – ТаТоТаке

Товарищеский матч состоится 26 июля в Австрии. Напомним, из-за переноса Суперкубка Украины и 1-го тура УПЛ, киевляне решили продолжить сбор.

К слову, обе команды хорошо знакомы между собой – они встречались в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Испанцы дважды победили украинцев со счетом 2:0, а затем стали победителем турнира, обыграв в финале Манчестер Юнайтед.

Новичок Динамо, которого нашли в Москве – восстал против Лукашенко, не может приехать домой и не умеет жарить картошку