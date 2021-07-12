Венесуэльский нападающий Дунайской Стреды Эрик Рамирес попал на радары Динамо, сообщает ТаТоТаке.

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Словацкий клуб хочет своего 22-летнего игрока, контракт с которым действует до 30 июня 2024 года, 3 млн евро. Киевляне же готовы заплатить половину от указанной суммы (Transfermarkt просит за игрока 2 млн евро). По информации СМИ кандидатуру Рамиреса лично одобрил Мирча Луческу.

Рамирес мог перейти в Рубин, но в последний момент трансфер не состоялся: по одной версии помешали проблемы со здоровьем, по другой – агенты запросили слишком большую комиссию.

К слову, в прошлом сезоне Эрик забил в чемпионате Словакии 16 голов. За сборную Венесуэлы дебютировал в октябре 2020-го в матче против Парагвая.

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