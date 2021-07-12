Динамо проведе товариський матч з Вільяреалом – переможець Ліги Європи анонсував майбутній спаринг
15:15 - Читать на русском
Визначився ще один суперник киян на літньому зборі.
Іспанський Вільяреал проведе спаринг проти Динамо, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".
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Товариський матч відбудеться 26 липня в Австрії. Нагадаємо, через перенесення Суперкубка України і 1-го туру УПЛ, кияни вирішили продовжити збір.
До слова, обидві команди добре знайомі між собою – вони зустрічались минулого сезону на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Іспанці двічі перемогли українців з рахунком 2:0, а згодом стали переможцем турніру, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед.
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