Визначився ще один суперник киян на літньому зборі.

Іспанський Вільяреал проведе спаринг проти Динамо, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".

Динамо цікавиться форвардом збірної Венесуели, – ТаТоТаке

Товариський матч відбудеться 26 липня в Австрії. Нагадаємо, через перенесення Суперкубка України і 1-го туру УПЛ, кияни вирішили продовжити збір.

До слова, обидві команди добре знайомі між собою – вони зустрічались минулого сезону на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Іспанці двічі перемогли українців з рахунком 2:0, а згодом стали переможцем турніру, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед.

Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю